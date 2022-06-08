¿Diego Boneta y Renata Notni tienen planes de boda?

Anoche se llevó a cabo la alfombra violeta de la película El Padre de la Novia, protagonizada por Diego Boneta, Adria Arjona, Andy García y Gloria Estefan, quien fue la más emocionada por volver a nuestro país.

Diego Boneta llegó al estreno de su nueva película acompañado por su novia Renata Notni, y aunque para las fotografías posaron juntos, al momento de las entrevistas eligieron darlas por separado.

"Gracias... estamos muy felices los dos", dijo Diego Boneta sobre su estable relación con la actriz mexicana.

El histrión confiesa que no tiene prisa por formalizar su romance con la actriz.

"Todo a su tiempo, ahorita estamos disfrutando el momento por el que estamos pasando. No nos gusta apresurar nada, estamos felices y vamos un paso a la vez", declaró a la prensa.

¿Cuándo inició el noviazgo de Diego Boneta y Renata Notni? Diego Boneta y Renata Notni se hicieron novios el 6 de diciembre de 2020, pues el actor mexicano ventiló la fecha con una celebración de aniversario vía Instagram.



"Exactamente un año desde que esto fue tomado. Feliz aniversario, amor, te amo", escribió Boneta en Instagram.

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Renata Notni habla de su romance con Diego Boneta

Después de las entrevistas de Diego, Renata Notni se acercó a la prensa con este mensaje: "Es una noche muy especial, me siento feliz apoyándolo a él y a todo el reparto".

Por cierto que la actriz presumió un proyecto que tiene en puerta y que podría alejarla de su amado.

"Acabamos de hacer el anuncio, estoy muy contenta porque voy a hacer la serie de El Zorro. Estoy feliz y a unos días de irme a España para empezar el rodaje. Siempre se puede y siempre hay forma", dijo.

Pero al momento de preguntarle si le gustaría recibir un anillo de compromiso por parte de Diego, así reaccionó.

"Estamos muy felices, lo único que puedo decir es que hay que disfrutar el día a día y no hay planes de nada", reveló la actriz de La venganza de las Juanas.

Ante la insistencia de la prensa, Renata Notni se marchó a paso apresurado de la alfombra.

"Muchas gracias chicos... gracias", concluyó.

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