  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Vanessa Claudio dice que el barco de la maternidad, ya zarpó para ella

Recientemente, Vanessa Claudio festejó su cumpleaños número 40 y le dijo adiós a la maternidad, dice que para nada le quita el sueño. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Vanessa y su mascota.jpg
Vanessa vestido rojo.jpg
Vanessa VLA.jpg
Vanessa posando.jpg
Vanessa sonrisa.jpg
Vanessa NFL.jpg
Vanessa paz.jpg
Vanessa Jurassic Park.jpg
Vanessa helicoptero.jpg
Vanessa globos aerostaticos.jpg
Vanessa en Londres.jpg
Vanessa feliz.jpg
Vanessa en la playa.jpg
Vanessa alberca.jpg
Vanessa cumpleaños.jpg
/
Vanessa y su mascota.jpg
Vanessa vestido rojo.jpg
Vanessa VLA.jpg
Vanessa posando.jpg
Vanessa sonrisa.jpg
Vanessa NFL.jpg
Vanessa paz.jpg
Vanessa Jurassic Park.jpg
Vanessa helicoptero.jpg
Vanessa globos aerostaticos.jpg
Vanessa en Londres.jpg
Vanessa feliz.jpg
Vanessa en la playa.jpg
Vanessa alberca.jpg
Vanessa cumpleaños.jpg
Vanessa y su mascota.jpg
Vanessa vestido rojo.jpg
Vanessa VLA.jpg
Vanessa posando.jpg
Vanessa sonrisa.jpg
Vanessa NFL.jpg
Vanessa paz.jpg
Vanessa Jurassic Park.jpg
Vanessa helicoptero.jpg
Vanessa globos aerostaticos.jpg
Vanessa en Londres.jpg
Vanessa feliz.jpg
Vanessa en la playa.jpg
Vanessa alberca.jpg
Vanessa cumpleaños.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado