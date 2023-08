¡Vanessa Claudio robó suspiros esta semana con sus radiantes looks!

Nuestra querida Vanessa Claudio empezó con todo esta primera semana de agosto, dejó a todos con la boca abierta gracias a sus increíbles outfits y no hay duda de que roba miradas en cualquier lugar al que llegue, así como en redes sociales. A continuación te dejamos las increíbles fotos de sus looks de esta semana en Al Extremo.

La conductora más extrema de la televisión no sorprendió a todos este lunes, ya que lució ¡deslumbrante!, nos dejó con la boca abierta con un conjunto blanco tipo cut out de impacto. Actualmente en el mundo de la moda los diseños cut out están en tendencia y no hay duda de que nuestra querida Vanessa Claudio sabe portar estos diseños como nadie. El top y la falda con pequeños cortes la hicieron ver radiante y elegante a la vez, pues el color blanco siempre demuestra formalidad y elegancia, mientras que los cortes hicieron que fuera el toque perfecto para algo más atrevido. En cuanto al cabello, eligió unas ondas muy naturales y para el maquillaje algo muy sutil con labios en tono nude. Como cada semana, nos deja claro que tiene un gran gusto por los outfits en tendencia y sabe cómo lucir increíble con una gran sonrisa y actitud.

¡De impacto! Nuestra bellísima conductora nos deja claro que ella siempre está en tendencia y nuevamente nos presento un look con estilo cut out que dejaba mostrar de más su bello torso. El color dorado del outfit y tacones le dio luz y nos dejó con los ojos bien abiertos con tanta belleza que derrocha nuestra conductora extrema. El cabello lacio fue el indicado para darle el toque perfecto y no nos queda duda que con cualquier color y estilo, siempre nos deja impresionados.