¡Vanessa Claudio robó suspiros con su gran belleza e increíbles looks!

No cabe duda de que el gran carisma y la belleza de nuestra querida Vanessa Claudio deja a todos asombrados y con la boca abierta, ya que siempre sabe cómo portar un increíble outfit. A continuación te dejamos las fotos de los fabulosos looks que lució esta semana en Al Extremo.

Nuestra guapísima conductora Vanessa Claudio, inició la semana con un look increíble que dejo a todos con la boca abierta. Lució un vestido ajustado en tonos azul y rosa pastel con corte corazón. Para el peinado eligió un pequeño recogido al frente, dejando caer unas pequeñas ondas a los costados. En cuanto a los accesorios, los aretes color rosa mexicano destacaron, ya que hicieron contraste con el vestido que la hizo lucir más que bella.

¡A mitad de semana nos deslumbró a todos con un outfit más arriesgado! Fue un look muy versátil, un conjunto de falda color beige de tela suave, con un top increíble en tono rosa mexicano que simulaba una flor en el pecho. La guapa conductora en esta ocasión llevó un peinado de medio lado que hizo deslumbrar sus tonos castaños. Vanessa Claudio nos deja claro como siempre que cualquier outfit y cualquier color debe ser acompañado de una excelente actitud, ya que siempre cautiva a todos sus seguidores.

¡Llegó el viernes! Y Vanessa lució más que radiante en nuestro programa Al Extremo. Para finalizar la semana, llevó un vestido color vino que transmitió calidez, fortaleza y elegancia a la vez. Para el cabello optó por llevarlo lacio, lo cual le dio el toque sexy ya que hizo juego con el vestido y el maquillaje en tono marrón. Es una reina en las redes sociales y sus seguidores siempre se lo hacen saber con comentarios como: "Que mujer tan hermosa", "Siempre bella".