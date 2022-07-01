Yrma Lydya: Abogado de Jesús “N” rompe el silencio tras salir de la audiencia.

Después de una audiencia de casi ocho horas en los juzgados del Reclusorio Oriente, anoche finalmente un juez de control dictó la vinculación a proceso de Jesús "N" por posible autor material y de su chófer Benjamín "N", posible co-partícipe del delito de feminicidio, perpetuado el pasado jueves 23 de junio en contra de la cantante Yrma Lydya Gamboa, al interior de un restaurante de la Ciudad de México.

"Un juez acaba de determinar vincular a proceso a mi defendido, pero hay que recordar que la vinculación a proceso es única y exclusivamente la autorización de parte de un juez a la fiscalía, y a la asesoria jurídica de una investigación formalizada por un probable delito", dijo a los medios de comunicación.

"No es una sentencia. En el nuevo sistema penal acusatorio... con datos mínimos se obtiene una vinculación a proceso", continuó.

A ambos imputados se les dictó nuevamente prisión preventiva oficiosa, por lo cual permanecerán en el Reclusorio Norte los próximos cuatro meses en los que se lleve a cabo la investigación complementaria.

"Esta defensa continúa con su teoría del caso; seguiremos presentando datos de prueba contundentes para lograr comprobar la inocencia de mi defendido", declaró.

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¿Jesús "N" llevará el proceso fuera de prisión?

Sobre la posibilidad de que Jesús "N" enfrente el proceso fuera de prisión debido a su avanzada edad, su abogado dijo: "Yo creo que es importante, pero ya lo mencionaremos en su momento".

La cantante Yrma Lydya Gamboa fue asesinada por su pareja sentimental Jesús “N”, en uno de los salones privados del restaurante Suntory, ubicado en la Ciudad de México.

Mientras tanto, el exclusivo restaurante, donde el pasado jueves ocurrió este crimen a mano armada, ya opera sin inconveniente alguno, así lo comprobaron nuestras cámaras la tarde de ayer.

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