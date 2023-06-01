“Este vato y yo nos vamos a odiar de por vida”: ‘Velociraptor’ revela que Heliud lo intimidó.

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de ver la gran final de Exatlón All Star, donde Koke fue el campeón; no obstante, a lo largo de la temporada tuvimos dos atletas que lo entregaron todo y estuvieron cerca de llegar a la última emisión: Andrés Fierro y Heliud Pulido.

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En una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Chicken Muñoz, Andrés reveló que su gran rival dentro del reality deportivo fue Heliud, quien en más de una ocasión lo venció.

¿Cómo fue la rivalidad entre Heliud y Andrés en Exatlón?

Por primera ocasión, Andrés decidió romper el silencio sobre los diferentes conflictos que tuvo con Heliud Pulido dentro de Exatlón, donde lo reconoció como un rival muy fuerte.

La neta sí, a Heliud, la neta Heliud sí está muy duro como competidor, es alguien que tiene una mentalidad fuerte y concentrada en la competencia. Al inicio como que me intimidó, como que yo decía ‘No le puedo ganar’ y yo llegaba y le decía al Koke, al Keno, David, ‘es que yo no le he podido ganar, solo le hemos ganado en duplas, pero yo solo no le he podido ganar’

¿Cómo nació su amistad fuera de Exatlón?

Andrés reveló la forma en que Heliud lo felicitó por ganarle la primera ocasión en Exatlón All Star.

La primera vez que le gané, todavía llega el vato, es más fue por una villa, en el deshuesadero con las jabalinas… Llegó el vato cuando le gané, me estrecha la mano y me dice ‘La primera de muchas’ y yo dije ‘Este perro’, pues estaba así el odio bien duro, duro con el otro

Al final, todo quedó dentro de la competencia, ya que los dos terminaron siendo dos grandes amigos que están en constante comunicación.

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