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FOTOS | Adam Levine llega a cumple 44 con su esposa, a pesar de todo.

Adam Levine celebra este sábado 44 años de edad, y lo hace en familia al lado de sus hijos y su esposa, Behati Prinsloo, a pesar de la supuesta infidelidad.

Por: Redacción Azteca UNO

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