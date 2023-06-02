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FOTOS | Angelina Jolie cumple años en medio de otro lío con Brad Pitt.

Angelina Jolie llega a los 48 años a inicio de este mes, pero no llega feliz del todo, pues su exesposo, Brad Pitt, pretende llevarla a un juicio.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Angelina Jolie
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