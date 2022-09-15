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FOTOS | Celebridades extranjeras que aman México ¡y no lo ocultan!

Descubre a los famosos que desde la pimera vez que pisaron México se enamoraron del país, y así lo presumen cada que pueden en sus redes. ¡Checa quiénes son!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Extranjeros que aman México
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