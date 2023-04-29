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FOTOS| Daniel Habif, sus conferencias han ayudado a miles en el mundo.

Platicamos con Daniel Habif sobre su nuevo libro lleno de motivación para cada lector, por lo que te traemos algunos datos que quizá no conocías de él.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Daniel Habif
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