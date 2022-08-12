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FOTOS | ¡Muchas emociones y grandes triunfadores en Quiero Bailar!

Esta semana llegó a su final Quiero Bailar. Cada día se eliminó a una pareja hasta llegar al viernes donde se enfrentaron cuatro parejas, y tras un fuerte duelo de freestyle, conocimos a los ganadores.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Quiero Bailar final
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