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FOTOS | ¡Todos unos expertos! Estos famosos son amantes de los tacos.

Toda la comida mexicana es deliciosa, sin embargo, los tacos tienen un lugar especial en nuestro corazón, aunque eso no lo pensamos sólo los mexicanos.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS: Famosos amantes de los tacos
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