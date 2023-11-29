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FOTOS | ¡Estos famosos han asustado a sus fans cayendo del escenario!

La semana inició con la noticia de que Luis Miguel había ‘dado el mal paso’ en un concierto. Te traemos una lista de más famosos que han caído del escenario.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Caídas de famosos
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