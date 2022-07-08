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FOTOS | Algunos se mostraron frustrados esta semana en Quiero Bailar.

Las parejas continúan dando su máximo en Quiero Bailar, por ello, muchas se han desesperado de no avanzar en calificaciones con los críticos a pesar de todo.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Quiero Bailar
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