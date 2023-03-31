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FOTOS | Lady Gaga ha roto todo tipo de récords gracias a su talento.

Lady Gaga ha logrado convertirse en una de las artistas más rentables de la historia gracias a la fortuna que ha conseguido a lo largo de su trayectoria.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Lady Gaga
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