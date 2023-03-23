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FOTOS | ¡Lele Pons y Guaynaa estuvieron a punto de cancelar su boda!

Lele Pons y Guynaa se casarona inicios de marzo, pero hasta ahora revelaron que la boda estuvo a punto de no llevarse a cabo. ¡Descubre por qué!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Lele Pons y Guaynaa
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