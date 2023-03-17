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FOTOS | Paulina Rubio sigue recordando a su madre en cada momento.

Paulina Rubio estrenó música y platicamos con ella al respecto, y en cada momento oportuno, su madre, Susana Dosamantes llegó a la plática gracias al amor entre ambas.

Por: Redacción Azteca UNO

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