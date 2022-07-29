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FOTOS | Quiero Bailar llegó a viernes con muchas noticias inesperadas.

El posible regreso de participantes que salieron por lesión trajo esta semana lágrimas e incertidumbre en Quiero Bailar. ¡Revive los mejores momentos!

Por: Redacción Azteca UNO

Betty y Rafa se lucieron en la pista y casi logran calificación perfecta..jpg
¡Arrancamos con mucha actitud la semana ocho de Quiero Bailar!.jpg
Aarón y Sofía mostraron su talento en las cargadas..jpg
Gaby y Alexandre bailaron un ritmo difícil según comentarios del jurado..jpg
Sofía y Santiago se confesaron su amor y nos dieron exhibición de un tema lírico..jpg
Javi y Regina no tuvieron un buen día con sus calificaciones..jpg
FOTOS | Quiero Bailar
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FOTOS | Quiero Bailar.
FOTOS | Quiero Bailar.
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Betty y Rafa se lucieron en la pista y casi logran calificación perfecta..jpg
¡Arrancamos con mucha actitud la semana ocho de Quiero Bailar!.jpg
Aarón y Sofía mostraron su talento en las cargadas..jpg
Gaby y Alexandre bailaron un ritmo difícil según comentarios del jurado..jpg
Sofía y Santiago se confesaron su amor y nos dieron exhibición de un tema lírico..jpg
Javi y Regina no tuvieron un buen día con sus calificaciones..jpg
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Betty y Rafa se lucieron en la pista y casi logran calificación perfecta..jpg
¡Arrancamos con mucha actitud la semana ocho de Quiero Bailar!.jpg
Aarón y Sofía mostraron su talento en las cargadas..jpg
Gaby y Alexandre bailaron un ritmo difícil según comentarios del jurado..jpg
Sofía y Santiago se confesaron su amor y nos dieron exhibición de un tema lírico..jpg
Javi y Regina no tuvieron un buen día con sus calificaciones..jpg
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