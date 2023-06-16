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FOTOS | Rauw Alejandro y Rosalía se dan el 'sí' en lugar muy especial.

Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron a sus fanáticos al declarar que se viene boda. Los cantantes publicaron en sus redes sociales el hermoso momento.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro
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