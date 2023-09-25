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FOTOS | Rosalía celebra 31 años rodeada de sus seguidores.

Rosalía está en París y sus fans la sorprendieron con un pastel de cumpleaños. ¡Así ha cambiado la vida de una de las cantantes más populares de la actualidad!

Por: Carolina Loaiza

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