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FOTOS | Por esto Taylor Swift fue declarada como 'La persona del año'

Taylor Swift ha sido elegida como la persona del 2023, y sin duda han sido muchos logros por los que ha conseguido ese título. ¡No te los puedes perder!

Por: Carolina Loaiza

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