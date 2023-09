Pía: No me olvides. Alzheimer a temprana edad

Pía es una exitosa actriz que se encuentra preparando la obra con la que regresará al teatro, sin embargo, nota que comienza a olvidar cosas de su día a día, como un permiso para su hijo mayor, o quién cuidará a su hija después de la escuela. SIn embargo, al tener su regreso al teatro a la vuelta de la esquina, tanto ella como su familia creen que todo es consecuencia del estrés que tiene.

En sus ensayos de la obra que prepara le está costando trabajo aprenderse sus líneas, y cuando la asistente del director la intenta ayudar para que recuerde sus líneas, no lo acepta e incluso se enoja con ella.

Pía continua olvidando aspectos importantes y básicos de su vida diaria, pero es hasta que está tomando algo cerca de un café que se asusta y toma más en serio lo que le sucede, pues al momento de pagar la cuenta, no logra contar correctamente el dinero, y es la mesara quien la ayuda a pagar su café. Y saliendo de ahí, de repente se encuentra en un parque desorientada y asustada al no saber dónde está, hasta que la asistente del director de la obra la encuentra y se da cuenta que incluso se orinó al llenarse de miedo por no ubicarse.

Ese mismo día, Pía había quedado de pasar por su hija a la escuela, pero cuando llegó a casa no recordaba nada, hasta que su hijo mayor le comentó algo al respecto y se fueron corriendo por ella a la escuela. al llegar, su hija estaba enojada con ella por haberla olvidado. Ante este olvido más grande, su esposo le dice que tienen que ir al doctor, pues no es normal. Pía no quiere y asegura que todo es parte del estrés por el estreno de la obra.

Otro día asiste por su hija a la escuela y se le va el tiempo y olvida que tiene ensayo, además, comienza a preparar comida en casa pero abre las perillas de la estufa y deja abierto el gas mientras está leyendo un cuento con su hija en la habitación. Al no presentarse al ensayo, el director habla a Diego, esposo de Pía para saber dónde está y la va a buscar a casa junto a su hijo, al llegar, corre a cerrar el gas, pues el olor es profundo. Su hijo encuentra a su mamá y hermana inconscientes en su recámara y corre a hablarle a su papá.

Aunque se intoxicaron pr el gas, tanto Pía como su hija están fuera de peligro, pero en ese mismo momento, su esposo le dice que debe hacerse los estudios para saber lo que le pasa, y ella, ante lo que acaba de suceder, acepta. El resultado es alzheimer, y aunque no lo puede creer por su edad, la doctora le explica que se trata de alzheimer prematuro, y aunque no hay cura, hay medicamentos y terapias que ayudan a mejorar la vida del paciente.

Tiempo después de estar medicada y mejorar sus días, ella tiene la idea y la esperanza de que los doctores se hayan equivocado en el diagnóstico que le dieron.

