¿Conoces las diferencias entre quiropráctico o fisioterapeuta? ¡Lo que debes saber para determinar a quién acudir!
¿Cómo saber cuándo debemos acudir al fisioterapeuta o al quiropráctico? Carlos Román Castro explicó las diferencias y por qué suelen confundirse ambas disciplinas.
¿Sabes cuáles son las principales diferencias entre un fisioterapeuta y un quiropráctico? El fisioterapeuta Carlos Román Castro nos acompañó en Tocho Morocho para explicarnos qué es la fisioterapia y por qué suele confundirse con un quiropráctico. ¿Cómo saber cuándo acudir al fisioterapeuta o al quiropráctico? ¡Toma nota, comparte y nunca te automediques!