Chef Diego Niño CASTIGA a Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 por mal comportamiento: “No se me olvida nada” (VIDEO)
El “Maestro del fuego” no perdonó la falta que Ixdit y Emmanuel cometieron, por lo que les impuso una misión a cambio de no dejarlos fuera de sus clases.
El Chef Diego Niño le dio un fuerte regaño a Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 por estar comiendo en una de sus clases. Y aunque en un principio dijo que no los dejaría entrar en la siguiente lección, optó por imponerles un castigo, por lo que los mandó a hacer tareas de inventariado limpieza al cuarto frío, condicionándolos a que todo debía quedar perfectamente bien hecho para que pudiera perdonar sus faltas.