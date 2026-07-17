Chef Diego Niño CASTIGA a Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 por mal comportamiento: “No se me olvida nada” (VIDEO)

El Chef Diego Niño le dio un fuerte regaño a Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 por estar comiendo en una de sus clases. Y aunque en un principio dijo que no los dejaría entrar en la siguiente lección, optó por imponerles un castigo, por lo que los mandó a hacer tareas de inventariado limpieza al cuarto frío, condicionándolos a que todo debía quedar perfectamente bien hecho para que pudiera perdonar sus faltas.