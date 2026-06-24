Desde la cocina de MasterChef 24/7, el tip de la Chef Isabel Carvajal para saber si la levadura ya está activada

La “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, ofreció este miércoles una clase sobre panadería. Entre los tips que le dio a los cocineros, explicó la forma en la que se puede confirmar que la levadura ya está activada. De acuerdo con la experta en gastronomía tradicional mexicana, cuando salgan burbujas o se infle será una buena señal.