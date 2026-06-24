Desde la cocina de MasterChef 24/7, el tip de la Chef Isabel Carvajal para saber si la levadura ya está activada
Los consejos de panadería de la “Maestra del fuego” de MasterChef México 2026.
La “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7, Isabel Carvajal, ofreció este miércoles una clase sobre panadería. Entre los tips que le dio a los cocineros, explicó la forma en la que se puede confirmar que la levadura ya está activada. De acuerdo con la experta en gastronomía tradicional mexicana, cuando salgan burbujas o se infle será una buena señal.