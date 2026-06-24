Venga La Alegría | Programa 24 de junio 2026 Parte 1 | ¡Programa especial previo al México vs Chequia!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de junio 2026, parte 1: Revive la llegada de los aficionados al Estadio Ciudad de México previo al México vs Chequia, la mejor fiesta futbolera, lo más destacado del espectáculo, platillos especiales, peinados futboleros y mucho más. ¡Venga La Alegría!