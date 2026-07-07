¿Recalentado? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no desmienten rumores de reconciliación

La expareja desató los rumores de una posible reconciliación tras ser captados juntos en el aeropuerto de la CDMX luego de disfrutar un viaje por Italia. Mientras Aislinn Derbez no desmintió los rumores de reconciliación, Mauricio Ochmann mostró una gran sonrisa al ser cuestionado sobre el tema. Aquí los detalles.