¡Así reaccionó Mariana Garza al lanzamiento de la serie sobre Timbiriche!

El anuncio del próximo lanzamiento de una serie basada en la historia de Timbiriche tomó por sorpresa a Mariana Garza, quien explicó que, hasta donde ella sabe, el único proyecto relacionado con la historia de Timbiriche es el libro que preparara Alix Bauer. Por otro lado, se pronunció sobre el reciente mensaje de Sasha Sokol donde denunció que Luis de Llano aún no hay cumplido con las órdenes de la Suprema Corte de Justicia.