Venga La Alegría | Programa 6 de julio 2026 Parte 2 | Margarita McKenzie echó de cabeza a los conductores de VLA y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de julio 2026, parte 2: El resumen de la última jornada y los equipos que permanecen en El Torneo de la Alegría, las declaraciones de Karla Souza sobre el futbol femenil, lo que prepara la hija de Itatí Cantoral con Cumbia Pedregal y la actualización de las cifras de fallecidos y heridos tras los terremotos en Venezuela. También, Margarita McKenzie ventiló a los conductores de VLA. Además, jugamos Coordenadas, Sin Palabras, Sí lo he hecho No lo he hecho y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!