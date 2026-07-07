Lancer no quiere ceder a los reclamos de Michelle en MasterChef 24/7 y toma una tajante postura: “No tengo necesidad”
Luego de escuchar los reproches de Michelle sobre sus actitudes en MasterChef 24/7, Lancer le reafirmó que no hizo nada malo y dejó claro que no se disculparía.
Luego de que Michelle le reprochó su cercanía con otra de las cocineras de Masterhef 24/7, Lancer dejó en claro que no quiere pasar todo el tiempo peleando, especialmente por algo de lo que no es culpable. Así que luego de explicarle a la modelo qué fue lo que pasó realmente, se limitó a decir que no tiene necesidad de estar pasando por malos momentos.