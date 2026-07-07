¡Niall Horan, excompañero de Liam Payne en One Direction, confirma gira en México!
Luego de contar detalles sobre “End of an Era”, Niall Horan recordó a Liam Payne, su ex compañero en One Direction, y confirmó que se presentará en México.
A pocos meses de cumplirse dos años del fallecimiento de Liam Payne, quien perdió la vida tras caer en un hotel de Buenos Aires, Niall Horan, su compañero en One Direction, platicó en exclusiva sobre “End of an Era”, el tema que escribió en memoria de su amigo. ¡Ojo que confirmó gira en México!