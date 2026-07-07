“Si no me vas a tomar en serio, dime": Michelle y Lancer tienen su primera PELEA en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Aunque hasta ayer parecían la pareja perfecta, las cosas entre Michelle y Lancer se están complicando y ya hasta tuvieron su primera discusión en el Mundo MasterChef 24/7. Todo este conflicto estalló porque la cocinera se habría molestado con su “enamorado” porque lo vio platicando muy alegre con una compañera, algo que supuestamente ya le había pedido que no hiciera porque le molestaba.