“Le agradezco profundamente lo que me dió...”, Marina de Tavira reconoce el impacto de Alfonso Cuarón en su carrera
Marina de Tavira, quien será homenajeada en el GIFF 2026, agradeció a Alfonso Cuarón la oportunidad de haber trabajado con él. Aquí los detalles.
Marina de Tavira está feliz de haberse reencontrado con Alfonso Cuarón hace unos meses en el Festival de Cannes 2026. La actriz compartió con la prensa cómo fue ese momento con el director de Roma, con el que logró la nominación al Oscar como actriz de reparto. ¿Qué trabajo actoral tiene pendiente la reconocida actriz? Esto contestó Marina de Tavira, quien será homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.