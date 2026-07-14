Venga La Alegría | Programa 14 de julio 2026 Parte 1 | Jorge D’Alessio reacciona a los tatuajes borrados de Marichelo, los cierres del Cablebús y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de julio 2026, parte 1: Recuerdan a Joan Sebastian en Juliantla a 11 años de su partida, Jorge D’Alessio reacciona a los tatuajes borrados de Marichelo, Aislinn Derbez no niega su reconciliación con Mauricio Ochmann, Pablo Montero revela cómo participará en el triatlón de la Riviera Maya; el exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, revelan cómo murió el tigre de bengala que escapó en el Estado de México y los cierres en el Cablebús, todo explicado Con Peras y Manzanas; y cómo negarte a una fantasía de tu pareja.

También, el reportaje de Samantha Núñez, la receta de pasta con salsa de aguacate, Ana Serradilla revela que pudo ser una ‘Chica Bond’ y Paulo Quevedo criticó a Laura Zapata y Gabriel Soto por sus polémicas legales. Además, El cumpleaños de Angélica Aragón, un tratamiento para afilar la mandíbula, los mejores momentos de MasterChef 24/7, la cascarita entre Deportes y Espectáculos y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!