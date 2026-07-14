Venga La Alegría | Programa 14 de julio 2026 Parte 2 | Mitos y realidades de mercurio retrógrado, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de julio 2026, parte 2: Alejandro de la Madrid revela que no la pasó bien interpretando a José José, Óscar Maydon anuncia que incursionará en un nuevo género, ‘El Llorch’ mostró sus mejores pasos de baile y los mitos y realidades de mercurio retrógrado.

También, el reportaje de Samantha Núñez y estrenamos ¿Usted Qué Haría? Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!