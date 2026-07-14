¿Cuál es el origen de los chiles en nogada? Lancer cuenta la alucinante historia en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La Chef Isabel Carvajal sorprendió a los cocineros con una clase sobre chiles en nogada, un platillo típico mexicano que se acostumbra a comer en septiembre. Y para que vayan alistando sus recetas, la “Maestra del fuego” les compartió algunos datos curiosos sobre esta preparación y hasta llevó una historia sobre su origen, misma que Lancer leyó en voz alta y dejó impresionados a todos.