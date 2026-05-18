¡Alerta de temporal! Tormentas eléctricas y granizo para la CDMX; ¡toma precauciones!
Sergio Sepúlveda explica los avances del feminicidio de Carolina Flores, las consecuencias de la mega fuga de agua en Iztapalapa y la alerta de temporal para la CDMX. ¡Toma precauciones!
Los avances en el caso del feminicidio de la reina de belleza Carolina Flores, las consecuencias de la mega fuga de agua potable en Iztapalapa y la alerta por el temporal que impactará la CDMX con lluvias, tormentas eléctricas y granizo; Sergio Sepúlveda lo explica todo Con Peras y Manzanas.