¡Que no te saquen la tarjeta roja en la cama! Mucho ojo con estas señales de alerta en la intimidad
¿Te huelen los pies o te han cambiado el nombre? ¿Te han sacado tarjeta roja o amarilla en la intimidad? Esto es lo que debes cuidar al tener relaciones íntimas.
Que te cambien el nombre, que no se hayan bañado, que le huelan los pies... ¿y qué más? ¿Qué amerita una amonestación o una expulsión en la cancha del sexo? La sexóloga Leidy Constanza nos acompañó para analizar las señales de alerta durante la intimidad y cómo reaccionar ante ellas. ¡Toma nota y comparte!