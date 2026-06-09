¿Cómo detectar a tiempo el cáncer de testículo? El cirujano oncólogo, Dr. Ariel de la Serna, responde todas las dudas sobre esta enfermedad

¿Cómo afecta el cáncer de testículo? ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de testículo? ¿Cómo revisar adecuadamente los testículos? ¿Duele el cáncer de testículo? Pedro Prieto platicó con el cirujano oncólogo, Dr. Ariel de la Serna, sobre el cáncer de testículo, una fuerte enfermedad relativamente común que aún se considera un tema tabú.