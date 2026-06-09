Venga La Alegría | Programa 9 de junio 2026 Parte 1 | Mauricio Ochmann no descarta volver con Aislinn Derbez, el mensaje directo a Daniela de MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de junio 2026, parte 1: Gabriel Soto revela qué busca en una mujer, Charly López habla de lo de Sasha Sokol y Luis De Llano, Mauricio Ochmann no descarta volver con Aislinn Derbez, el anuncio en vivo del fallecimiento del papá de Alessandra Rosaldo; la actualización de fallecidos y heridos tras el terremoto en Filipinas, el temblor en Cuba que se sintió en México, una gran fuga de gas en Tlalnepantla y los efectos de Boris en CDMX; todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, el rituales de Sylvia Pasquel previo a una función de teatro, los daños que pueden sufrir las rodillas por el uso de tacones, los rumores del retorno de Paulina Rubio a Timbiriche, Claudio Yarto defiende la naltrexona y lo que podemos esperar del nuevo show de Hoy No Me Puedo Levantar. Además, un innovador tratamiento para la piel, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 8 de junio, el mensaje directo del novio de Daniela Parra, los entrenamientos rumbo a El Torneo de la Alegría y jugamos ¿Qué es Eso? ¡Venga La Alegría!