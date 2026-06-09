Venga La Alegría | Programa 9 de junio 2026 Parte 2 | Imágenes exclusivas del velorio del papá de Alessandra Rosaldo, la visita de Lapizín y más
Lapizín sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, consejos para que no te saquen tarjeta roja en la cama, los mejores juegos y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de junio 2026, parte 2: El reportaje desde el velorio del padre de Alessandra Rosaldo, Lapizín sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, la cancha de futbol más alta de Latinoamérica, una imperdible presentación de Lord Of The Dance y consejos para que no te saquen tarjeta roja en la cama. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!