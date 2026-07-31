Alex Syntek ya no quiere dar entrevistar de su vida personal por malentendidos: “Yo puedo demandarlos, meterlos a la cárcel”
Alex Syntek revela que le gustaría participar en una gira junto con Kalimba y con Cristian Castro, ¿será posible verlos juntos en el escenario?
Alex Syntek reacciona a la nueva relación de Cristian Castro y pide ante las cámaras que le presente a su nuevo amor. Por otra parte, el cantante mexicano comentó que ya no quiere dar entrevistas sobre su vida, ya que muchas declaraciones que él ha hecho han sido sacadas de contexto.