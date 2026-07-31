Pablo Montero participó como guía de un deportista con discapacidad visual
El cantante de regional mexicano, Pablo Montero, impulsa la inclusión de personas con capacidades diferentes en el deporte y así fue su participación para apoyar a Marcos, un deportista con discapacidad visual.
Ricardo Casares y Flor Rubio hablan de la gran labor que Pablo Montero hizo al ser guía de Marcos, quien tiene discapacidad visual. El cantante reveló cómo fue su participación en el torneo de natación y el proceso de preparación para coordinar con Marcos.