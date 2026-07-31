Daniela pone fin a su amistad con Michelle en MasterChef 24/7: “No la necesito”
Entre dimes y diretes, Carmen le dijo a Michelle que Daniela y Lancer se estaban burlando de ella, lo que causó una crisis emocional por parte de Michelle.
Daniela se siente abrumada con toda la situación que vive dentro del mundo MasterChef 24/7, le pidió disculpas a Michelle y le dijo que jamás se burló de ella; sin embargo, Michelle no cedió y siguió con las discusión. Luis tiene el Pin Negro de esta semana, por lo cual tiene que cumplir con hacer la limpieza, pero ya no puede más y rompió en llanto.