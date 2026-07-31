Daniela pone fin a su amistad con Michelle en MasterChef 24/7: “No la necesito”

Daniela se siente abrumada con toda la situación que vive dentro del mundo MasterChef 24/7, le pidió disculpas a Michelle y le dijo que jamás se burló de ella; sin embargo, Michelle no cedió y siguió con las discusión. Luis tiene el Pin Negro de esta semana, por lo cual tiene que cumplir con hacer la limpieza, pero ya no puede más y rompió en llanto.