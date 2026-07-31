Hay 2 nuevos vinculados a proceso por el caso de Dafne, quien murió a los 13 años en una academia militarizada
Estrella “N” y José Luis “N”, fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Dafne, quien falleció durante las vacaciones en una academia militar.
La familia y la sociedad piden justicia para el caso de Dafne Zapata Quintos, la joven de 13 años que lamentablemente perdió la vida durante un curso de verano el pasado 16 de julio en una academia militarizada. Hasta el momento hay 3 detenidos que ya fueron vinculados a proceso.