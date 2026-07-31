“Me hubiera ido": Ramahá confiesa que le preocupa su futuro tras ser eliminado de MasterChef 24/7 por esta razón
El cocinero admitió que ya ha estado pensando en qué va a hacer cuando salga de la competencia y no sabe si fue tan buena idea durar tanto en MasterChef 24/7.
MasterChef 24/7 está a punto de entrar a su etapa final y los cocineros ya están pensando en cómo será su vida cuando vuelvan a la “normalidad”. Y uno de los que está preocupado es Ramahá, quien le contó a Luis que no sabe bien cómo va a hacerle para generar dinero y retomar todas sus actividades, por lo que incluso bromeó diciendo que debió aceptar una “propuesta” que le hizo Ricardo en el pasado.