¡El amor regresó a su vida! Peso Pluma presume a su nueva novia

A través de redes sociales se dio a conocer un video que ha dado la vuelta al mundo, pues todo indica que Peso Pluma regresa al mundo de los enamorados de la mano de Diana Rosalía Esparragoza, quien podría ser la nueva novia del cantante mexicano.

Aunque Peso Pluma no ha mencionado la identidad de su enamorada, internautas se han dado a la tarea de investigar y no les ha costado mucho trabajo, pues todo indica que se trata de la influencer Diana Rosalía Esparragoza, quien está dedicada a sus redes sociales.

A pesar de que ambos ya pusieron las redes de cabeza tras la difusión del video, el cual fue tomando en calles de París, ninguno de los dos ha confirmado la noticia de que están juntos; sin embargo, las imágenes hablan por sí solas.

¿Quién es Diana Esparragoza?

La que podría ser la nueva novia de Peso Pluma, Diana Esparragoza, es una influencer de 26 años que gusta de mostrar en sus redes su estilo de vida, que incluye numerosos viajes a destinos exóticos y su interés por la moda de lujo.

En Instagram cuenta con más de 180 mil seguidores; mientras que en Tik Tok, sus seguidores superan los 45 mil.

¿Quiénes han sido las novias de Peso Pluma?

Anteriormente, Peso Pluma fue relacionado con la también cantante, Nicky Nicole, y aunque al principio no lo confirmaron, poco después se les comenzó a ver más juntos y no hubo de otra que aceptar frente a todos su romance. Y aunque el amor no duró tanto como todos imaginaban, fue estable casi todo el tiempo. A inicios de este 2024 lanzaron un comunicado anunciando su separación.

El anuncio se produjo después de que se viralizó un video del mexicano en Las Vegas, donde aparecía tomado de la mano con otra mujer.