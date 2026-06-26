Programa Completo del 7 de junio | Retos de eliminación al límite en MasterChef 24/7
La competencia entra en su etapa más intensa y los cocineros luchan por permanecer una semana más en la cocina más famosa de México.
Los retos de eliminación elevan la tensión en MasterChef 24/7. Cada cocinero deberá dejarlo todo en la cocina para convencer a los chefs de que merece continuar en la competencia. Entre presión, creatividad y grandes platillos, cualquier error puede marcar la diferencia entre seguir en la contienda o despedirse de la cocina más famosa de México.