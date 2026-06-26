Programa Completo del 9 de junio | Enemigos se enfrentan en un reto que pondrá a prueba su talento
Las rivalidades salen a flote en una cocina donde solo importa una cosa: quién cocina mejor.
Las diferencias quedan de lado por un momento cuando los cocineros se enfrentan en un reto donde el verdadero protagonista es el talento culinario. En la cocina más famosa de México, los rivales deberán demostrar que tienen la técnica, la creatividad y el sabor necesarios para imponerse, porque aquí solo los mejores logran destacar.