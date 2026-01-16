Angélica María y Enrique Guzmán responden a los cuestionamientos sobre sus hijas

Mientras Angélica María reaccionó de manera tajante a los cuestionamientos relacionados con el divorcio de su hija Angélica Vale, Enrique Guzmán compartió cuándo fue la última vez que convivió con su hija Alejandra Guzmán. Esto sucedió durante la conferencia virtual que ofrecieron para promocionar su próximo show. ¡Ojo a lo que anticiparon sobre las canciones de Juan Gabriel!